Tren garında bıçaklı saldırı. 3 yaralı

Kaynak: DHA
Tren garında bıçaklı saldırı. 3 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’teki Lyon Garı’nda bir şahıs, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Yaşanan olay sonrası saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sabah Lyon Garı’nda bir kişi gözaltına alınmadan önce 3 kişiyi bıçakla yaraladığını aktaran. Darmanin, "Bir kişi ağır yaralandı. Diğer iki tanesi daha hafif yaralı. Acil servis ekiplerince müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

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SALDIRGANIN ÜZERİNDE BİR ÇEKİÇ VE BİR BIÇAK BULUNDU

Yakalanan saldırganın üzerinde bir çekiç ve bir bıçak bulundu. Polis ekipleri olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

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