Tren kamyoneti biçti

Kaynak: İHA
Tren kamyoneti biçti

Muş’ta yolcu treniyle kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza, merkeze bağlı Tandoğan Köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Özmen’in (55) kullandığı 09 RS 244 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü, sürücü Ali Özmen ve araçtaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Ali Özmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Tuğlacı’nın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

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