Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için trenin gelişini cep telefonuyla video çekmeye başladı.

Tehlikeli bir şekilde raylarda duran Sahu'ya arka tarafından hızla gelen tren çarptı. Ezilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA HIRSI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayılarını yükseltmek için video çekmeye yarışına giren bazı gençler, korkunç kazalara kurban gidiyor.

Geçtiğimiz aylarda Sırbistanlı genç fenomen Tijana Radonjić, tatil için gittiği Karadağ’da sosyal medya paylaşımı yaparken trajik bir kaza ile hayatını kaybetti.

Tijana Radonjic

TikTok’ta kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edinen 19 yaşındaki Radonjić, Budva sahilinde parasailing yaparken video çekmeye çalıştı. Ancak bu sırada güvenlik kemerini çıkardığı iddia edildi.

Yaklaşık 45 metre yükseklikten denize düşen Radonjić, olay yerinde hayatını kaybetti.