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Tren yolundan demir keserken yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tren yolu üzerinde demir keserken suçüstü yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 20:06
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Tren yolunda çalmak için demir keserken suçüstü yakalandılar

Tren yolundan demir keserken yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tugaylı köyü yakınlarda devriye görevi esnasında M.A.N. ile Z.G'yi demir kesme makasıyla rayları kesmeye çalıştığı sırada yakaladı.

Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin aracında 2 demir kesme makası, 2 kerpeten, 2 keser, 3 çift eldiven ve boru anahtarı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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Sedat
24.01.2023 20:51
Cinayete teşebbüsten en az 10 yıl yatmalılar yatarken de iaşelerini karşılamaları için demir madeninde çalıştırılmalıdırlar.  
 
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