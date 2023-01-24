﻿Tren yolundan demir keserken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tugaylı köyü yakınlarda devriye görevi esnasında M.A.N. ile Z.G'yi demir kesme makasıyla rayları kesmeye çalıştığı sırada yakaladı.
Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin aracında 2 demir kesme makası, 2 kerpeten, 2 keser, 3 çift eldiven ve boru anahtarı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
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