‘Trend Topic’ olmanın sırrı

Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizi ‘Kan Çiçekleri’nin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, dizinin yanı sıra farklı projelerle de bu sezona yine damga vuracağa benziyor.

Oynadığı dizide Dilan Karabey karakteriyle izlediğimiz oyuncu, performansıyla büyük beğeni topluyor. Paylaştığı her video ya da fotoğraf ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada hemen hemen her gün TT (Trend Topic) oluyor. Bunun sırrı da başarılı olmak. Geçen hafta dizinin yeni sezonuna başlamasıyla birlikte hayranları da deyim yerindeyse, bayram etti. Yağmur Yüksel, dizinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde ‘Oscar’lık Sahneler Müzikali’ ile de sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bu kadar yoğun bir tempo içerisindeyken kariyerinin ilk reklam filmini de çeken oyuncu, başarısını günden güne yukarıya taşıyor.

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşayan Yağmur Yüksel, bu performansını devam ettirdiği sürece ilerleyen zamanlarda onu daha çok konuşacağız.

‘Bir Terennüm’ perde açıyor

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Ortak akılla üretme prensibinden yola çıkan Türkiye’nin ilk içerik şirketi Orchestra Content’in, oyuncu Şebnem Sönmez süpervizörlüğünde, hayaliyle var olanları bir araya getirme hedefiyle 2022’de hayata geçirdiği Orchestra Theatre, ‘Bir Terennüm’ oyununu seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Orchestra Theatre’ın Firuze Engin’in kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in yönetmen koltuğuna oturduğu ikinci oyunu ‘Bir Terennüm’de İpek Türktan ve Tolga İskit rol alıyor.

Oyun, 11 Ekim’de Beyoğlu Sahne Pulcherie’de, 30 Ekim’de Zorlu Studio’da, 23 Kasım’da İzmir Hikmet Şimşek Kültür Sanat Merkezi’nde ve 27 Kasım’da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Karavanda talk şov olur mu?

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Televizyon programcısı Esra Sönmezer, bu kez bambaşka bir format ile kendi YouTube kanalında “Pembe Pijama Karavan’da” isimli bir program yapmaya başladı.

Programa konuk olan ünlü isimler, format gereği karavanda yaşamını sürdüren Esra Sönmezer’in karavanına spontane geliyorlar ve o esnada Sönmezer, her konuğa göre hikâye oluşturup onu komik bir şekilde senaryolaştırıyor. Ormanda çekimleri gerçekleştirilen program, alışılmışın dışında bir talk şov olarak dikkat çekiyor.

Son olarak, programa oyuncu Çetin Altay katılmış. Kahkahaların havada uçuştuğu, itirafların şaşkına çevirdiği, komik, eğlenceli, izleyeni sıkmayan programı keyifle izledim.