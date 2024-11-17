Trendy Hotels Manavgat Belediyespor liderliğini sürdürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendy Hotels Manavgat Belediyespor liderliğini sürdürdü

TVF Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta Kepez Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

TVF Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta Kepez Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, Kepez Belediyespor'u 25-15, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın ilk setinde, Manavgat ekibi oldukça hızlı bir başlangıç yaparak rakibine sadece 15 sayı şansı verdi. 25-15'lik bu ilk setin ardından, ikinci sette de üstünlüğünü sürdüren Manavgat, ikinci seti de 25-17 kazandı. Üstünlüğünü üçüncü ve son sette de sürdüren Manavgat, seti 25-16'lık skorla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şu ana kadar oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak 21 puanla grubunda liderliğini sürdüren Manavgat ekibi, 8. hafta müsabakasında, 24 Kasım Pazar günü Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Açı Koleji'ni konuk edecek. Manavgat, bu önemli maçta da galip gelerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

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