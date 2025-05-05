Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak

Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. hafta programını açıkladı.

Ligin son haftasındaki Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü dışındaki bütün maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Adanaspor - Boluspor
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK
16.00 İstanbulspor - Çorum FK
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK

11 Mayıs Pazar

16.00 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü

Son Haberler
Kars'ta silah operasyonu!
Kars'ta silah operasyonu!
Altay'da Onur Efe tüm dikkatleri üzerine çekti
Altay'da Onur Efe tüm dikkatleri üzerine çekti
Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu'ndan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası!
Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu'ndan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası!
Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak
Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak
Çin antik bilgiyi teknolojiye aktardı: Sohar Max başardı
Çin antik bilgiyi teknolojiye aktardı: Sohar Max başardı