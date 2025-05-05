Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak

Ligin son haftasındaki Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü dışındaki bütün maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Adanaspor - Boluspor
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK
16.00 İstanbulspor - Çorum FK
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK
11 Mayıs Pazar
16.00 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü