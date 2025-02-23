Trendyol 1. Lig'de 26. haftaya bakış

Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.
26.HAFTA TOPLU SONUÇLARI
Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 3-3
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 1-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0
Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0