Trendyol 1. Lig'de 26. haftaya bakış

Düzenleme: Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 26. haftaya bakış

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası tamamlanırken Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü

Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

26.HAFTA TOPLU SONUÇLARI

Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 3-3

Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0

MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0

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