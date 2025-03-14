Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı belirlendi

Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:

32. HAFTA

4 Nisan Cuma:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

33. HAFTA

8 Nisan Salı:

14.00 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

9 Nisan Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Kazım Karabekir)

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Henüz belli değil)

10 Nisan Perşembe:

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gençlerbirliği Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

34. HAFTA

12 Nisan Cumartesi:

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

13 Nisan Pazar:

13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

14 Nisan Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

35. HAFTA

18 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)