Trendyol 1. Lig'de bayram değişikliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig'de bayram değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’de 31. haftanın programını açıkladı.

1. Lig’in 31. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlaması yapılmadı.

31. HAFTANIN PROGRAMI

28 Mart Cuma

16.00 Boluspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Manisa FK
20.30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20.30 Iğdır FK - Ümraniyespor

29 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
13.30 Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Pendikspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - İstanbulspor

31 Mart Pazartesi

17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

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