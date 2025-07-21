Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Ümraniyespor - Manisa FK mücadelesiyle başlayacak.

1.VE 2. HAFTA PROGRAMI

1. hafta:

8 Ağustos Cuma

21.30 Ümraniyespor - Manisa FK



9 Ağustos Cumartesi

19.00 Erzurumspor FK - Sivasspor

19.00 İstanbulspor - Serik Belediyespor

21.30 Atakaş Hatayspor - Ankara Keçiörengücü

21.30 Iğdır FK - Sarıyer



10 Ağustos Pazar

16.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor

19.00 Boluspor - Vanspor FK

21.30 Çorum FK - Amed SF

21.30 Bodrum FK - Pendikspor



11 Ağustos Pazartesi

21.30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor



2. hafta:

15 Ağustos Cuma

21.30 Serik Belediyespor - Ümraniyespor



16 Ağustos Cumartesi

16.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor

19.00 Sarıyer - Boluspor

21.30 Pendikspor - Bandırmaspor

21.30 Adana Demirspor - Çorum FK



17 Ağustos Pazar

19.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Vanspor FK - Esenler Erokspor

21.30 Manisa FK - Atakaş Hatayspor

21.30 Sakaryaspor - Iğdır FK



18 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed SF - Erzurumspor FK