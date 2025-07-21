Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Ümraniyespor - Manisa FK mücadelesiyle başlayacak.

1.VE 2. HAFTA PROGRAMI

1. hafta:
8 Ağustos Cuma
21.30 Ümraniyespor - Manisa FK

9 Ağustos Cumartesi
19.00 Erzurumspor FK - Sivasspor
19.00 İstanbulspor - Serik Belediyespor
21.30 Atakaş Hatayspor - Ankara Keçiörengücü
21.30 Iğdır FK - Sarıyer

10 Ağustos Pazar
16.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor
19.00 Boluspor - Vanspor FK
21.30 Çorum FK - Amed SF
21.30 Bodrum FK - Pendikspor

11 Ağustos Pazartesi
21.30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor

2. hafta:
15 Ağustos Cuma
21.30 Serik Belediyespor - Ümraniyespor

16 Ağustos Cumartesi
16.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor
19.00 Sarıyer - Boluspor
21.30 Pendikspor - Bandırmaspor
21.30 Adana Demirspor - Çorum FK

17 Ağustos Pazar
19.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Vanspor FK - Esenler Erokspor
21.30 Manisa FK - Atakaş Hatayspor
21.30 Sakaryaspor - Iğdır FK

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed SF - Erzurumspor FK

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