Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Ümraniyespor - Manisa FK mücadelesiyle başlayacak.
1.VE 2. HAFTA PROGRAMI
1. hafta:
8 Ağustos Cuma
21.30 Ümraniyespor - Manisa FK
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Erzurumspor FK - Sivasspor
19.00 İstanbulspor - Serik Belediyespor
21.30 Atakaş Hatayspor - Ankara Keçiörengücü
21.30 Iğdır FK - Sarıyer
10 Ağustos Pazar
16.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor
19.00 Boluspor - Vanspor FK
21.30 Çorum FK - Amed SF
21.30 Bodrum FK - Pendikspor
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor
2. hafta:
15 Ağustos Cuma
21.30 Serik Belediyespor - Ümraniyespor
16 Ağustos Cumartesi
16.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor
19.00 Sarıyer - Boluspor
21.30 Pendikspor - Bandırmaspor
21.30 Adana Demirspor - Çorum FK
17 Ağustos Pazar
19.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Vanspor FK - Esenler Erokspor
21.30 Manisa FK - Atakaş Hatayspor
21.30 Sakaryaspor - Iğdır FK
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed SF - Erzurumspor FK