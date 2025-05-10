Trendyol 1. Lig'de kader günü! Son hafta maçları oynanıyor

Trendyol 1. Lig'de heyecan doruğa tırmanmış durumda. 20 takım üzerinden 38 maç üzerinden oynanan lig bugün son bulacak. Her hafta 10 mücadeleye sahne olan ligde son hafta maçlarının 9'u bugün saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak tek karşılaşma ise daha önce şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor ile ligde bir iddiası bulunmayan Keçiörengücü arasında olacak.

Şampiyonluğunu önceden ilan eden Kocaelispor'un ardından, gözler Süper Lig'e direkt çıkacak ikinci takım ile ligde kalma mücadelesi veren Manisa FK, MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'un alacağı sonuçlara çevrildi.

Aynı zamanda play-off potasında yer alan ve Süper Lig hayali kuran Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Iğdır FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük de son kozlarını oynayacak. Süper Lig için tek galibiyete ihtiyacı olan Gençlerbirliği ise deplasmanda ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALİP GELİP GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI SONUCUNA BAKACAK

Ligin iddialı ekiplerinden Fatih Karagümrük sahasında play-off mücadelesi veren Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlı ekibin, Süper Lig'e doğrudan çıkması için rakibinin mağlup etmesi ve Gençlerbirliği'nin de Yeni Malatyaspor'a mağlup olması gerekiyor.

ANKARAGÜCÜ VE AMED SK ARASINDA DEV MAÇ

Günün en dikkat çeken mücadelelerinden bir diğeri ise Başkent ekibi Ankaragücü ile Diyarbakır ekibi Amed SK arasında oynanacak. Ev sahibi ekip, kümede kalma mücadeleci verirken, Amed ise play-off potası için sahaya çıkacak.

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