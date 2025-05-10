Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer kupasına kavuştu

Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer kupasına kavuştu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda organize edilen törende Sarıyer'e şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Başkan Hacıosmanoğlu takdim etti. Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Sarıyer forması ve plaket hediye etti. Törende TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar da yer aldı.

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