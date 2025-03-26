Trendyol 1. Lig'in 31. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen
20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses
29 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk
31 Mart Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu