Trendyol 1. Lig'in 31. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu