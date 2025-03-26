Trendyol 1. Lig'in 31. hafta hakemleri belli oldu

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 31. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

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