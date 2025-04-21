Trendyol 1. Lig'in 35. haftası Kocaelispor'un şampiyonluğu ile bitti

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 35. haftası Kocaelispor'un şampiyonluğu ile bitti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenildiği haftada lider Kocaelispor, maçını henüz oynamadan önce Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

TOPLU SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarında alınan sonuçlar şunlar:

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 2-1

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 0-4

Esenler Erokspor-Kocaelispor: 3-1

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 4-0

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