Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol 1. Lig'in 5 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta maç programını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 5 haftalık maç programı şu şekilde:

5. HAFTA

12 Eylül Cuma

Esenler Erokspor – Atakaş Hatayspor (17.00)

Sipay Bodrum FK – Adana Demirspor (20.00)

13 Eylül Cumartesi

Boluspor – Manisa FK (16.00)

İstanbulspor – Ümraniyespor (16.00)

Sivasspor – Sarıyer (19.00)

Çorum FK – Van Spor (19.00)

14 Eylül Pazar

Bandırmaspor – Keçiörengücü (16.00)

Iğdır FK – Serik Spor (16.00)

Amed Sportif – Pendikspor (19.00)

15 Eylül Pazartesi

Erzurumspor – Sakaryaspor (20.00)

6. HAFTA

19 Eylül Cuma

Ümraniyespor – Iğdır FK (17.00)

İstanbulspor – Çorum FK (17.00)

Hatayspor – Boluspor (20.00)

Serik Spor – Bandırmaspor (20.00)

20 Eylül Cumartesi

Keçiörengücü – Bodrum FK (16.00)

Van Spor – Sivasspor (16.00)

Manisa FK – Esenler Erokspor (19.00)

Adana Demirspor – Erzurumspor (19.00)

21 Eylül Pazar

Sarıyer – Pendikspor (16.00)

Sakaryaspor – Amed Sportif (19.00)

7. HAFTA

23 Eylül Salı

Boluspor – Ümraniyespor (17.00)

Iğdır FK – Hatayspor (20.00)

Çorum FK – Serik Spor (20.00)

24 Eylül Çarşamba

Bandırmaspor – Manisa FK (14.30)

Erzurumspor – Keçiörengücü (17.00)

Esenler Erokspor – İstanbulspor (20.00)

Bodrum FK – Van Spor (20.00)

25 Eylül Perşembe

Sivasspor – Adana Demirspor (17.00)

Amed Sportif – Sarıyer (20.00)

Pendikspor – Sakaryaspor (20.00)

8. HAFTA

27 Eylül Cumartesi

Esenler Erokspor – Iğdır FK (16.00)

Ümraniyespor – Çorum FK (19.00)

28 Eylül Pazar

Manisa FK – Bodrum FK (16.00)

İstanbulspor – Boluspor (16.00)

Hatayspor – Bandırmaspor (19.00)

Serik Spor – Erzurumspor (19.00)

29 Eylül Pazartesi

Keçiörengücü – Pendikspor (14.30)

Van Spor – Amed Sportif (17.00)

Sakaryaspor – Sivasspor (20.00)

Adana Demirspor – Sarıyer (20.00)

9. HAFTA

3 Ekim Cuma

Boluspor – Esenler Erokspor (20.00)

Çorum FK – Manisa FK (20.00)

4 Ekim Cumartesi

Bandırmaspor – Ümraniyespor (13.30)

Pendikspor – Adana Demirspor (13.30)

Erzurumspor – Van Spor (16.00)

Amed Sportif – Keçiörengücü (19.00)

5 Ekim Pazar

Sarıyer – Sakaryaspor (13.30)

Sivasspor – Serik Spor (16.00)

Iğdır FK – İstanbulspor (16.00)

Bodrum FK – Hatayspor (19.00)

