Trendyol 1. Lig'in 5 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta maç programını duyurdu.
Trendyol 1. Lig'in 5 haftalık maç programı şu şekilde:
5. HAFTA
12 Eylül Cuma
Esenler Erokspor – Atakaş Hatayspor (17.00)
Sipay Bodrum FK – Adana Demirspor (20.00)
13 Eylül Cumartesi
Boluspor – Manisa FK (16.00)
İstanbulspor – Ümraniyespor (16.00)
Sivasspor – Sarıyer (19.00)
Çorum FK – Van Spor (19.00)
14 Eylül Pazar
Bandırmaspor – Keçiörengücü (16.00)
Iğdır FK – Serik Spor (16.00)
Amed Sportif – Pendikspor (19.00)
15 Eylül Pazartesi
Erzurumspor – Sakaryaspor (20.00)
6. HAFTA
19 Eylül Cuma
Ümraniyespor – Iğdır FK (17.00)
İstanbulspor – Çorum FK (17.00)
Hatayspor – Boluspor (20.00)
Serik Spor – Bandırmaspor (20.00)
20 Eylül Cumartesi
Keçiörengücü – Bodrum FK (16.00)
Van Spor – Sivasspor (16.00)
Manisa FK – Esenler Erokspor (19.00)
Adana Demirspor – Erzurumspor (19.00)
21 Eylül Pazar
Sarıyer – Pendikspor (16.00)
Sakaryaspor – Amed Sportif (19.00)
7. HAFTA
23 Eylül Salı
Boluspor – Ümraniyespor (17.00)
Iğdır FK – Hatayspor (20.00)
Çorum FK – Serik Spor (20.00)
24 Eylül Çarşamba
Bandırmaspor – Manisa FK (14.30)
Erzurumspor – Keçiörengücü (17.00)
Esenler Erokspor – İstanbulspor (20.00)
Bodrum FK – Van Spor (20.00)
25 Eylül Perşembe
Sivasspor – Adana Demirspor (17.00)
Amed Sportif – Sarıyer (20.00)
Pendikspor – Sakaryaspor (20.00)
8. HAFTA
27 Eylül Cumartesi
Esenler Erokspor – Iğdır FK (16.00)
Ümraniyespor – Çorum FK (19.00)
28 Eylül Pazar
Manisa FK – Bodrum FK (16.00)
İstanbulspor – Boluspor (16.00)
Hatayspor – Bandırmaspor (19.00)
Serik Spor – Erzurumspor (19.00)
29 Eylül Pazartesi
Keçiörengücü – Pendikspor (14.30)
Van Spor – Amed Sportif (17.00)
Sakaryaspor – Sivasspor (20.00)
Adana Demirspor – Sarıyer (20.00)
9. HAFTA
3 Ekim Cuma
Boluspor – Esenler Erokspor (20.00)
Çorum FK – Manisa FK (20.00)
4 Ekim Cumartesi
Bandırmaspor – Ümraniyespor (13.30)
Pendikspor – Adana Demirspor (13.30)
Erzurumspor – Van Spor (16.00)
Amed Sportif – Keçiörengücü (19.00)
5 Ekim Pazar
Sarıyer – Sakaryaspor (13.30)
Sivasspor – Serik Spor (16.00)
Iğdır FK – İstanbulspor (16.00)
Bodrum FK – Hatayspor (19.00)