Trendyol 1. Lig'in son hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in son hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu

11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay

Son Haberler
Iğdır’da öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi
Iğdır’da öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi
Tercan’da "Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi
Tercan’da "Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi
Marmaris Belediyesinden engelli çocuklara diş sağlığı taraması
Marmaris Belediyesinden engelli çocuklara diş sağlığı taraması
Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Gelin hain pusuya kurban gitti!
Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Gelin hain pusuya kurban gitti!
Yaren ve Nazlı’dan 4 yeni yavru
Yaren ve Nazlı’dan 4 yeni yavru