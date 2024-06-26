Trendyol esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor

Yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştiren Trendyol, teknoloji, eğitim, pazarlama gibi yetkinlikleriyle, KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine destek oluyor. Sunduğu mikro ihracat çözümleriyle Türk satıcılarını sınır ötesine taşıyor.

Türkiye ekonomisini ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli işletmeler oluşturuyor. KOBİ’ler istihdama, ihracata ve katma değere sağladıkları katkı ile ekonominin can damarı konumunda bulunuyor. KOBİ’lerin başarılı iş performanslarını sürdürülebilir kılmak ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol da istihdamdan ihracata Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez yapı taşı KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini destekliyor. Trendyol, teknoloji altyapısı ve ticarete kolaylık getiren çözümleri ile yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri yeni nesil e-ticaret deneyimiyle buluşturuyor. E-ihracat odağı doğrultusunda dijitalleştirdiği Türk satıcılarını sınır ötesine taşıyor. Trendyol’un sunduğu mikro ihracat çözümleriyle e-ihracatla tanışan yerli işletmeler, geçtiğimiz sene 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. Bu yıl sonu için hedef 2.5 milyar dolara ulaşmak.

Türk satıcıları Trendyol ile dijitalleşiyor

Trendyol, sahip olduğu teknoloji altyapısı, operasyonel kolaylık sağlayan hizmetleri yanı sıra eğitim olanakları ile de Türk satıcıların yanında yer alıyor. Pazarlamadan, tedarik zinciri yönetimine geniş eğitim imkanları sunan Trendyol Akademi aynı zamanda yerli esnaf ve KOBİ’lerin e-ihracata A’dan Z’ye hazırlanmasını sağlıyor.

Sınır ötesi ticarette Trendyol etkisi

Türk esnaf ve KOBİ’lerin ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerini dünya pazarıyla buluşturan Trendyol, e-ihracat ekosistemini geliştirmek adına yurt dışı operasyonlarını büyütüyor. Almanya ile başladığı yurt dışı yolculuğunu Azerbaycan, Körfez bölgesi ve Doğu Avrupa ile sürdüren şirket, Türk satıcılarının bu pazarlardaki gücünü artırmaları adına geniş mikro ihracat çözümleri sunuyor. Şirket, bu kapsamda Türk üreticilerin, esnafın ve KOBİ’lerin pazarlama faaliyetlerini de üstleniyor. Trendyol, Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyası ve mayıs ayında Azerbaycan’a yönelik Mega Mayıs ile bölgelere ihracat gerçekleştiren Türk satıcıların siparişlerini artırmalarına destek oldu.

90 binden fazla satıcıyı e-ihracatçı yaptı

E-ticaretin global oyuncusu Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına taşıma hedefiyle 70 bini KOBİ olmak üzere toplam 90 binden fazla yerli işletmeyi e-ihracatçı hale getirdi. Türk satıcılarının uluslararası ticarette başarılı performanslarına olanak tanıyan Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde de ‘e-ihracat’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. E-ihracatın şampiyonu Trendyol’un hedefi, 300 binden fazla satıcısının tamamını e-ihracatçı yapmak.

“İhracatın en kolay hali”

Moda markası Madamra yetkilisi Rabia Arslan Sarıkaya, Trendyol ile e-ihracatın, ihracatın en kolay hali olduğunu söyledi. Sarıkaya, “Dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi kolay bir şekilde ulaştırabiliyoruz. E-ihracatta yüzde 60’lık bir büyümemiz var. Sene sonunda bu oranı yüzde 100’e taşımak istiyoruz. Trendyol, e-ihracat ile birlikte, bize dünyanın yüz ölçümü bakımından büyük ancak ulaşım yönünde küçük ve kolay olduğunu gösterdi. Ürünlerimizin Trendyol iş ortaklığı sayesinde, dünyanın birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşması bizleri çok mutlu ve gururlu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

“Trendyol ile dünyaya açılmak gurur veriyor”

Tekstil sektöründe 30 yıllık deneyimlerini Grimelange markasına taşıdıklarını belirten firma yetkilisi Serhat Dicle, Trendyol ile e-ihracat süreci hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilirliğe önem veren marka olarak kaliteli ürünlerimizi dünya pazarlarına uzun soluklu bir şekilde taşımak en büyük hedefimizdi. Kullanıcı dostu platformu, entegrasyon kolaylığı, destek biriminin hızı, reklam modülleri ve demokratik satışa olanak tanıması ile Trendyol sınır ötesi ticarette tek tercihimiz. Bizim için heyecan verici e-ihracat sürecini iş ortağımız Trendyol ile gerçekleştirmek, ‘Made in Türkiye’yi dünyaya yaymak bizim için gurur kaynağı.”

“Trendyol ile globalleşiyoruz”

Pilloveland farklı kategorilerde ev ürünlerine odaklanıyor. Firma yetkilisi Mithat Demir, “Trendyol ile e-ihracatın en büyük farkı operasyonel kolaylık. Rahat bir şekilde, yurt içine ürün gönderir gibi yurt dışına sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. İş hacminde yüzde 60’lara varan yurt dışı payı görüyoruz. Ürün portföyümüzün de etkisiyle özellikle Körfez bölgesinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Trendyol ile ürünlerimizi yurt dışına taşımak bizi duygulandırıyor ve globalleştiriyor” dedi.

“E-ihracat ile beklentilerimizin üzerinde performansa ulaştık”

Trendyol ile e-ihracatla tanışan firmalardan Battal Ticaret, sofra ve mutfak odaklı üretim gerçekleştiriyor. Firma yetkilisi Sena Yalabık, “İhracat, firmalar için büyük ve zorlu süreçler gibi gözüküyor. Trendyol’la e-ihracat imkanı bu yüzden bizi çok heyecanlandırdı. Mikro ihracat diye gözümüzde büyüttüğümüz sürecin Trendyol ile çok kolay olduğunu gördük. İhracatta beklentilerimizin üzerinde bir performans göstermeye devam ediyoruz. Şu an yüzde 45’lere varan mikro ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat ile depomuzu yeniden düzenledik ve hedefimizde büyümeye gitmek var. Bu durum bize mutluluk veriyor” dedi.