Trendyol Sanat, depremzede öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor

Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı, 800 eserlik koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. Eserlerden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

Trendyol Sanat, sanatın iyileştirici gücünü yaptığı iş birlikleri ile geliştirmeye devam ediyor. Sanata dijitalde yeni bir alan açarak, bağımsız sanatçıların ve eserlerinin geniş kitlelerle buluşmasını hedefleyen Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı ve bağışladığı koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. GLOBART iş birliği ile “Sanat İyileştirir” projeleri kapsamında hazırlanan illüstrasyon seçkisiyle elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

Dünyaca ünlü sanatçılar yer alıyor

Proje kapsamında toplam 800 eser sanatseverlerle buluşacak. Katılımcı sanatçılar arasında 2016'da Mediacat '30 Yaş Altı En İyi 30 Yaratıcı' ödülüne layık görülen Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Fransa Ulusal 2022 Le Prix Escapages ödülüne aday gösterilen Çağrı Odabaşı, 2019 Edelvives Uluslararası İllüstrasyon Ödüllerinde başarılar elde etmiş olan Merve Erbilgiç ve Türkiye'yi uluslararası arenada pek çok projede temsil eden Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın olmak üzere alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer alıyor.

‘Afetzede gençler için uzun soluklu destek çok önemli’

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, afetzede gençler için uzun soluklu desteğin çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Gençlerimizin hayalleri ve hikâyeleri yarıda kalmasın diye, Trendyol’un büyüyerek süren desteğiyle afetzede öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz. 2020 yılından beri yanımızda olan Trendyol’a ve eserlerini afetzede öğrencilerimizin geleceğine ışık olmak için bağışlayan tüm sanatçılara yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘Bu gibi projelerle elimizden geldiğince destek olmalıyız’

GLOBART'ın kendisine ulaşması ile projeden haberi olduğunu kaydeden Aksel Ceylan, ülke tarihimizin gördüğü en büyük yıkımlardan birine böyle küçük de olsa bir destek olabilmenin çok değerli olduğunu vurguladı. Projenin parçası olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle devam etti: “Üniversitede öğrenciyken bir illüstrasyon dersinde çini mürekkebiyle çizip dijital olarak renklendirdiğim ‘Az Uz’ isimli işimle katıldım. ‘Umut’ temasını duyduğumda gözümün önüne nedense bu çizimim geldi. Bu illüstrasyon benim için; kendini güvende hissettiğin alandan dışarı doğru adım atmayı ve dönüp geride bıraktıklarına son bir kez bakmayı anlatıyor. Yaşanan felaket ne yazık ki binlerce insanımızı korkunç bir bilinmezliğin ortasına bıraktı, bunun nasıl bir gerçeklik olduğunu bizim bunu yaşamamış kişiler olarak hayal bile etmemiz mümkün değil. Biz yalnızca bu ve benzeri projelerle elimizden ne kadarı geliyorsa onlara destek olmalı ve o bilinmezliğin içinde onların tekrar umut edebilmelerini sağlayacak ufak da olsa bir konfor alanı sunabilmek için elimizden geleni yapmalıyız.”

Orhan Veli’nin şiiri ilham oldu

Projenin konusunun umut olduğunu ve buradan elde edilecek gelirin depremzedelere bağışta bulunacağını duyunca çok mutlu olduğunu kaydeden Merve Erbilgiç, “Sonra da bu proje için beni düşündükleri için çok mutlu oldum. Eserin ismi “Pırpırlı Resim”. Deprem felaketi olduğu sırada Orhan Veli’nin “Pırpırlı Şiir”ini okuyordum. Şiirin duygusu ve fikri bana çok etkili geliyordu. Daha sonra bu şiiri illüstre etmek ve depremzedeler için bağışta bulunmak istedim. Bu illüstrasyon eylül ayında okurla buluşacak olan kitap albümünün bir parçası. Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık günlerde okura umut, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

‘Hedefime ulaştığım bir görüntü oldu’

Seçkiye “HOPE.” isimli dijital ortamda hazırladığı çizimiyle dahil olduğunu kaydeden Can Arkun, “Bu eseri özellikle bu proje için hazırladım. Eserimin arkasındaki amacım tatlı ve neşe verici bir görüntü oluşturmaktı. Farklı farklı renkleri, hareketleri ve karakterleri deneyerek bu hedefime ulaştığım bir görüntü oluşturdum. Görselde, daha özgüvenli ve dik duruşlu turuncu figür ile kendinden daha az emin olan yeşil figürün arasında geçen etkileşimin bizim umutla olan ilişkimizi temsil etmesini istedim. Görseldeki figürlerin renklerini, postürlerini, mimiklerini de bahsettiğim isteğime uygun tasarladım; Örneğin, turuncu karakter güler yüzlü ve rahat iken yeşil karakter daha ifadeli ve huzursuz...” ifadelerini kullandı.

Trendyol Sanat üzerinden GLOBART iş birliğiyle gerçekleştirilen illüstrasyon seçkisine https://www.trendyol.com/sr?cid=621402&si=0&pi=2 adresinden ulaşabilirsiniz.

Zaman ve mekan sınırları ortadan kalktı

Trendyol, Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji iş birliğinde başlattığı Trendyol Sanat’ı, Globart ile yaptığı yeni iş birlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor. Ayrıca Atölye Etiler de Trendyol Sanat platformunda yer alıyor ve ürünlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor. Trendyol Sanat, sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Pandemi döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine katkıda bulunan Trendyol Sanat, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol böylece, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor.

Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve https://www.trendyol.com/sr?cid=620396&si=0 adresinden ulaşılabiliyor.

Çağdaş Türk sanatçılarının eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor. Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, bugüne kadar çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic, Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun ardından çağdaş Türk resim sanatçısı İsmail Acar’ın “Kaftan” adlı eserini ve Ekrem Yalçındağ’ın “Infinity” adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.