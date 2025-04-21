Trendyol Süper Lig 32. haftada şampiyonluk yarışında fark arttı

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.
TOPLU SONUÇLAR
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3
Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0
Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 1-1
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3
Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0