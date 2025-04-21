Trendyol Süper Lig 32. haftada şampiyonluk yarışında fark arttı

Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig 32. haftada şampiyonluk yarışında fark arttı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.

TOPLU SONUÇLAR

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3

Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0

Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1

Göztepe-Beşiktaş: 1-1

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0

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