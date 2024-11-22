Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

23 KASIM CUMARTESİ

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 KASIM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

25 KASIM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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