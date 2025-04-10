Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray yarın Samsunspor’a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise cumartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG'İN 31. HAFTASI



Yarın

20.00 Samsunspor - Galatasaray



12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir



13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor



14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor