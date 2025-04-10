Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi açılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray yarın Samsunspor’a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise cumartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG'İN 31. HAFTASI

Yarın
20.00 Samsunspor - Galatasaray

12 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Bodrum FK - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir

13 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe
19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

14 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor

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