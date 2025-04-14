Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi kapandı

Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi kapandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sürerken alt sıralarda da ligde kalma mücadelesi var.

Haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı.

Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.

TOPLU SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 0-2

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: 0-0

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-0

ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: 6-0

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