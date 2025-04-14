Trendyol Süper Lig'de 31. hafta perdesi kapandı

Haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı.

Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.

TOPLU SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 0-2

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: 0-0

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-0

ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: 6-0