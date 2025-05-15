Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 36. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan