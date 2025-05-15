Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 36. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

4-003.jpg

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Son Haberler
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize