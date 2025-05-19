Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın programı belli oldu. Söz konusu hafta 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın programını duyurdu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak olan hafta, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak.

Süper Lig’in 37. haftanın programı şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Göztepe - Galatasaray

25 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor - Bodrum FK
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

26 Mayıs Pazartesi

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