Trendyol Süper Lig'in 14. Haftası Tamamlandı

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 14. Haftası Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, oynanan 9 karşılaşma ve toplam 29 golle futbolseverlere heyecanlı anlar yaşattı. Haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü ve Beşiktaş derbi öncesi önemli bir puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, pazar günü Eyüpspor’u ağırladığı mücadelede 2-2 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 35’e yükseltti ve namağlup şekilde liderliğini korudu.

FENERBAHÇE FARKI 3 PUANA İNDİRDİ

Gaziantep FK karşısında sahasında 3-1 galip gelen Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 32 puana yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ ZOR DURUMDA

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak 5. sırada kaldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Beşiktaş, 15. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde taraftarlarını endişelendirdi.

HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Samsunspor - Bodrum FK: 4-0 (Haftanın en farklı galibiyeti)

Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1

Başakşehir - Göztepe: 4-1

Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0

Galatasaray - Eyüpspor: 2-2

Hatayspor - Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe - Gaziantep FK: 3-1

Not: Kasımpaşa bu haftayı BAY geçti.

15. HAFTA DERBİSİ: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Ligin 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki ezeli rakip için de kritik bir mücadele olacak. Zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, formsuzluğunu derbide kırmayı hedeflerken, Fenerbahçe Galatasaray’ı takibini sürdürmek istiyor.

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