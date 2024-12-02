Trendyol Süper Lig'in 14. Haftası Tamamlandı

Galatasaray, pazar günü Eyüpspor’u ağırladığı mücadelede 2-2 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 35’e yükseltti ve namağlup şekilde liderliğini korudu.

FENERBAHÇE FARKI 3 PUANA İNDİRDİ

Gaziantep FK karşısında sahasında 3-1 galip gelen Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 32 puana yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ ZOR DURUMDA

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak 5. sırada kaldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Beşiktaş, 15. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde taraftarlarını endişelendirdi.

HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Samsunspor - Bodrum FK: 4-0 (Haftanın en farklı galibiyeti)

Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1

Başakşehir - Göztepe: 4-1

Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0

Galatasaray - Eyüpspor: 2-2

Hatayspor - Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe - Gaziantep FK: 3-1

Not: Kasımpaşa bu haftayı BAY geçti.

15. HAFTA DERBİSİ: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Ligin 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki ezeli rakip için de kritik bir mücadele olacak. Zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, formsuzluğunu derbide kırmayı hedeflerken, Fenerbahçe Galatasaray’ı takibini sürdürmek istiyor.