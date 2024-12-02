Trendyol Süper Lig'in 14. Haftası Tamamlandı

Galatasaray, pazar günü Eyüpspor’u ağırladığı mücadelede 2-2 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 35’e yükseltti ve namağlup şekilde liderliğini korudu.
FENERBAHÇE FARKI 3 PUANA İNDİRDİ
Gaziantep FK karşısında sahasında 3-1 galip gelen Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 32 puana yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ ZOR DURUMDA
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak 5. sırada kaldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Beşiktaş, 15. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde taraftarlarını endişelendirdi.
HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI
Antalyaspor - Sivasspor: 2-1
Samsunspor - Bodrum FK: 4-0 (Haftanın en farklı galibiyeti)
Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1
Başakşehir - Göztepe: 4-1
Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1
Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0
Galatasaray - Eyüpspor: 2-2
Hatayspor - Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe - Gaziantep FK: 3-1
Not: Kasımpaşa bu haftayı BAY geçti.
15. HAFTA DERBİSİ: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
Ligin 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki ezeli rakip için de kritik bir mücadele olacak. Zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, formsuzluğunu derbide kırmayı hedeflerken, Fenerbahçe Galatasaray’ı takibini sürdürmek istiyor.