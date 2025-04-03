Trendyol Süper Lig'in 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig’in 30. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor - Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. Lider Galatasaray da bu haftayı BAY geçecek.

30.HAFTANIN PROGRAMI

Yarın
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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