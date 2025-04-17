Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya Süper Lig'de 32. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle
18 Nisan Cuma | 20.00: Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
18 Nisan Cuma | 20.00: Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi | 13.30: Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şanslan
19 Nisan Cumartesi | 16.00: Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19 Nisan Cumartesi | 19.00: Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar | 13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbak Küçük
20 Nisan Pazar | 16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
20 Nisan Pazar | 19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi | 20.00: Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan