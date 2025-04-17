Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemlerin isimlerini açıkladı.

Süper Lig'de 32. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya Süper Lig'de 32. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle

18 Nisan Cuma | 20.00: Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

18 Nisan Cuma | 20.00: Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi | 13.30: Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şanslan

19 Nisan Cumartesi | 16.00: Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19 Nisan Cumartesi | 19.00: Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar | 13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbak Küçük

20 Nisan Pazar | 16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

20 Nisan Pazar | 19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi | 20.00: Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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