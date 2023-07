Trendyol, Türk markalarını Almanya’ya taşıyor

Alman medyasında yer alan haberlerde, Trendyol’un, tamamı Türkiye’de üretilen Trendyol Collection’ın yanı sıra 200’e yakın Türk markası için de önemli bir vitrin haline geldiğinden bahsedildi. Ayrıca platformdaki global markalarla birlikte 800’den fazla markayı müşterileriyle buluşturan Trendyol gelecek haftalarda yeni kategorileri Almanya’daki müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Almanya pazarına girişinin birinci yıl dönümünü kutluyor. Trendyol.com/de, tamamı Türkiye’de üretilen Trendyol Collection, 200’e yakın Türk markası ve global markalarla birlikte halihazırda 800’den fazla markayı Almanya’daki müşterileriyle buluşuyor. Berlin’de geçtiğimiz yıl ilk yurtdışı ofisini açan Trendyol’un müşteri sayısı birinci yılın sonunda 1 milyonu geçti. Trendyol’un kısa sürede elde ettiği bu başarıdan Alman medyasından da övgüyle bahsedildi ve Trendyol’un Türk markalarının Almanya’da satıldığı önemli bir platform haline geldiği vurgulandı. Türkiye’nin lider platformu Trendyol’un, Avrupa’nın önemli moda platformlarından biri haline geldiği de haberlerde yer aldı. Trendyol, yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçilmişti.

PLATFORMDA 200 TÜRK MARKASI YER ALIYOR

Uygun fiyatlarda geniş ürün seçeneği ve güçlü müşteri deneyimi Trendyol’un Almanya’da da geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bugün 300 binden fazla ürün seçeneğine sahip platformda en çok satan özel marka koleksiyonları olan “Trendyol”, “Trendyol Man”, “Trendyol Modest” ve “Trendyol Curve”, hepsi yerli ve çoğu Trendyol’un kurulduğu 2010 yılından bu yana birlikte çalıştığı 500’e yakın tedarikçi tarafından tamamen Türkiye’de üretiliyor. Trendyol ayrıca LC Waikiki, Defacto, Penti, FLO, Koton, Mavi, Happiness İstanbul, Olalook, Marjin, Grimelange ve Hakke gibi 200’e yakın Türk markası ve üreticileri ile Valentino, Puma, S. Oliver, Tom Tailor, Skechers ve Fila gibi küresel markalar için de bir vitrin görevi görüyor.

“YERLİ ÜRETİCİLERİMİZİ YENİ PAZARLARLA BULUŞTURDUK”

Son bir yılı değerlendiren Trendyol Grubu Büyümeden Sorumlu Başkanı Erdem İnan, şunları söyledi: “Almanya’daki ilk yıl dönümümüzü kutlamaktan çok mutluyuz. Unutulmaz başarılarla dolu harika bir yıl geçirdik. Yerli üreticilerin emeklerini tamamen yeni bir pazarlarla buluşturmaktan, bu ürünleri küresel ve yerel markalarla birlikte platformumuzda sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün ve pazaryeri çeşitliliğimizi daha da genişletmeye, daha güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya ve moda trendlerinin öncüsü olmaya devam ederken aynı zamanda müşterilerimizin uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

YENİ KATEGORİLER DEVREYE ALINACAK

Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girerken; kot giysiler, ikili setler, elbiseler ve Trendyol’un Curve markası müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Trendyol, önümüzdeki dönemde “Güzellik”, “Ev Eşyaları” ve “Mücevher” gibi yeni kategorileri de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

ALMANYA’NIN LİDER İNFLUENCER PROGRAMI “TRENDFAM”

Teslimat deneyimini daha da iyileştirmek üzere İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımıyla Avrupa lojistik ağını kurma çalışmaları, yeni ödeme seçeneklerinin sunulması ve Almanya’daki dijital kanallarda halen yayında olan “Bu Trend Senin” (“This Trend is Yours”) ilk marka kampanyası da bu dönemde Trendyol’un Almanya’daki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Trendyol ayrıca pazar lideri influencer programı “trendFam” aracılığıyla Almanya’da bini aşkın influencer ile işbirliği yapıyor. Influencer pazarlama platformu Storyclash, haziran ayında Trendyol’un üçüncü kez Instagram’da Almanya’daki influencerlar arasında en çok konuşulan moda markası olduğunu duyurmuştu.

Trendyol ayrıca şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından tüm ekibini, iş ortaklarını ve altyapısını deprem bölgesindeki yardım çalışmalarını desteklemek üzere seferber etmişti. Uluslararası toplumun yardım çalışmalarına doğrudan katkıda bulunmasına imkan veren earthquake.trendyol.com platformunu çok kısa sürede yayına almıştı. Trendyol’un Almanya’daki iş ortakları ABOUT YOU ve Zalando da kendi platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden bu girişime destek vermişlerdi.

TRENDYOL.COM/DE HAKKINDA

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, Trendyol.com/de ile Almanya'da da faaliyet gösteriyor. Trendyol ilk yurtdışı ofisini Berlin’de açmıştı. En son trendleri her tarza, her duruma ve her bütçeye uygun kıyafetlere dönüştüren Trendyol, tamamı Türkiye’de üretilen kendi markalı ürünleri olan Trendyol Collection ile Türk markaları başta olmak üzere 800’den fazla markayı Almanya’daki müşterilerine sunuyor. Ayrıca Trendyol Collection ürünleri global e-ticaret platformları aracılığıyla 90’dan fazla ülkeye ulaşıyor.