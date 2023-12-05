Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Trendyol mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz gün Trendyol uygulamasından yemek siparişi veren vatandaş siparişin 1 saat 20 gecikmesi üzerine Trendyol müşteri hizmetlerini aradı.

Müşteri hizmetlerinden vatandaşa, siparişin 10 dakika içinde teslim edileceği bilgisi verilirken 15 dakika sonra siparişin hala gelmemesi üzerine vatandaş müşteri temsilcisini tekrar aradı. Siparişin üzerinde 1 saat 10 dakika geçmesi üzerine tekrar yapılan görüşmede ise, vatandaşa kuryenin siparişi restorandan daha yeni teslim aldığı bilgisi verildi. Ayrıca şikayet için arayan müşteriye memnuniyet anketine katılmak isteyip istemediği soruldu.

Canlı takibi açan vatandaş 18:39’da yani siparişi verdikten 2 saat sonrasında siparişi teslim alabileceğini öğrendi. Canlı takip uygulamasında gösterdiği üzere, kurye bir başka teslimatı yaptıktan sonra vatandaşın siparişini getirecekti. Vatandaşa ürünü ise, buz gibi , et dönerin üstü donmuş yağ ile geldi.

KURYELERİN PARA KAZANMA HIRSI VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR

Vatandaşın mağduriyeti üzerine konuştuğumuz kuryeler, tek siparişi getirmemek için bölgeden gelecek başka siparişleri beklediklerini belirtti. Yani tek seferde 4-5 teslimat yapmak için ilk siparişi veren vatandaşın mağdur olmasına göz yumuluyor.

SİPARİŞİN KURYEYE KALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir başka mağduriyette de peşin ödenen yemek siparişinin kuryenin müşteriye ulaşamaması sonrası kuryeye kaldığı skandalı ortaya çıkmıştı.