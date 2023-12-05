Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek

Kuryenin müşteriye ulaşamaması sonrası ürününün kuryeye kaldığı skandalı ortaya çıkan Trendyol bir skandala daha imza attı. Siparişi 2 saat geciken vatandaşa müşteri memnuniyet anketine katılmak isteyip istemediği soruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek

tolga-sahin-ozel-haber-001.png

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Trendyol mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz gün Trendyol uygulamasından yemek siparişi veren vatandaş siparişin 1 saat 20 gecikmesi üzerine Trendyol müşteri hizmetlerini aradı.

Müşteri hizmetlerinden vatandaşa, siparişin 10 dakika içinde teslim edileceği bilgisi verilirken 15 dakika sonra siparişin hala gelmemesi üzerine vatandaş müşteri temsilcisini tekrar aradı. Siparişin üzerinde 1 saat 10 dakika geçmesi üzerine tekrar yapılan görüşmede ise, vatandaşa kuryenin siparişi restorandan daha yeni teslim aldığı bilgisi verildi. Ayrıca şikayet için arayan müşteriye memnuniyet anketine katılmak isteyip istemediği soruldu.

trendyol-kurye-skandal1.jpg

Canlı takibi açan vatandaş 18:39’da yani siparişi verdikten 2 saat sonrasında siparişi teslim alabileceğini öğrendi. Canlı takip uygulamasında gösterdiği üzere, kurye bir başka teslimatı yaptıktan sonra vatandaşın siparişini getirecekti. Vatandaşa ürünü ise, buz gibi , et dönerin üstü donmuş yağ ile geldi.

whatsapp-image-2023-12-05-at-18-41-09.jpeg

trendyol-skandal-uygulama.jpg

KURYELERİN PARA KAZANMA HIRSI VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR

Vatandaşın mağduriyeti üzerine konuştuğumuz kuryeler, tek siparişi getirmemek için bölgeden gelecek başka siparişleri beklediklerini belirtti. Yani tek seferde 4-5 teslimat yapmak için ilk siparişi veren vatandaşın mağdur olmasına göz yumuluyor.

SİPARİŞİN KURYEYE KALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir başka mağduriyette de peşin ödenen yemek siparişinin kuryenin müşteriye ulaşamaması sonrası kuryeye kaldığı skandalı ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
Trendyol’un skandal uygulaması ortaya çıktı. Uyanık kuryeler vatandaşın parasını çatır çatır yiyor. Sakın parayı peşin ödemeyin
Öne Çıkanlar
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia Dünya
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu Spor
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi Magazin
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi Dünya
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı Dünya
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı Dünya
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu Gündem
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu