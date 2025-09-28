Trenle zaman yolculuğu! Paris'ten İstanbul'a nostajik sefer için geri sayım...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, azılı açıklamasında, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Ayrıca Bakan Uraloğlu, "Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak" açıklamasıyla zaman bilgisini de duyurmuş oldu.

16 VAGONDAN OLUŞUYOR

Uraloğlu, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular, dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor."

BİLET FİYATLARI İÇİN ORTALAMA RAKAMLAR

Venice Simplon-Orient-Express bilet fiyatları, seçtiğiniz rota ve konaklama tipine göre değişiyor. En kısa ve en çok tercih edilen Londra - Paris - Venedik hattında, 2025 yılı itibarıyla tek kişilik bir Historic Cabin için biletler ortalama 3 bin 500 Euro - 5 bin 500 Euro arasında başlıyor.

Eğer daha geniş alan, ekstra konfor ve özel banyo sunan Suite ya da Grand Suite gibi üst segment kabinleri tercih ederseniz, bu fiyat 8 bin Euro ila 25 bin Euro seviyelerine kadar çıkabiliyor.

İstanbul gibi uzun ve özel rotalarda ise fiyatlar daha da yukarıya çıkabiliyor. Bu ücretlerin içine sadece ulaşım değil, aynı zamanda gün boyu kişisel hizmet, restoranlarda üç öğün yemek, ikindi çayı, gece atıştırmalıkları ve kabin servisi gibi ayrıcalıklar da dahil.