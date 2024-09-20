Trent Alexander Arnold Fransız kulübünü satın almak için harekete geçti

Liverpool’un yıldız oyuncusu Trent Alexander Arnold’un Fransa’da kulüp satın almak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Fransız basınında çıkan haberlere göre İngiliz yıldız, bir yatırım şirketi aracılığı ile Nantes kulübünü satın almak için görüşme yaptı. İngiliz oyuncunun ilk görüşmeyi geçen yaz yaptığı öğrenilirken son görüşmeyi ise birkaç gün içinde yaptığı kaydedildi.

Yapılan görüşmelerde 100 milyon euroluk teklif yapıldığı ve bunun 80 milyonluk kısmının ilk etapta ödeneceği belirtildi.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre Nantes kulübünün sahipleri kulübün satışı için istekli olmadığını vurguladı.

Fransa’dan kulüp satın almak isteyen İngiliz oyuncunun daha önce de St. Etienne ve Le Havre'ı satın almak için girişimlerde bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

TARAFTARLAR KULÜBÜN SAHİBİNDEN MUTSUZ

Fransa’da çıkan haberlere göre Nantes taraftarları kulübün sahibi Waldemar Kita’nın yönetiminden hiç mutlu değil. Ekonomik ve sportif açıdan büyük sıkıntılar yaşayan kulüpte yeni bir stadyumun inşa edilememesi ve TV satış haklarıyla ilgili sorunlar kulübün ekonomik durumunu olumsuz etkilediği kaydedildi.

Öte yandan Fransa’dan kulüp satın almak isteyen Trent Alexander Arnold’un Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz oyuncunun adı Real Madrid ile anılıyor.