Trent’in yeri erken doldu: Liverpool, Frimpong’u açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trent’in yeri erken doldu: Liverpool, Frimpong’u açıkladı

Liverpool, Bayer Leverkusen'in Hollandalı sağ beki Jeremie Frimpong'un transfer edildiğini duyurdu.

Trent Alexander-Arnold'un ayrılışı sonrası sağ bek mevkiini güçlendirmek isteyen Liverpool, bir süre önce anlaşmaya vardığı Jeremie Frimpong'un transferini açıkladı. Kırmızılar, Bayer Leverkusen ile çıkış yapan Hollandalı sağ beke 5 yıllık imza attırdı.

Liverpool, 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Alman kulübüne 35 milyon euro ödeyecek.

Frimpong imzanın ardından "Tüm enerjimi, çalışma hızımı ortaya koyacağım ve umarım birlikte kazanırız, birlikte kutlarız, her şeyi bir araya getiririz." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in şampiyonluğunda önemli bir rol alan Frimpong, bu sezon 48 maça çıkarken 5 gol, 9 asist kaydetti.

Son Haberler
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda etti
İzmir'de bir apartmanın temelinde insan kemikleri bulundu
İzmir'de bir apartmanın temelinde insan kemikleri bulundu
Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi
Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi
Süper Lig'in son maçında şampiyon Galatasaray Başakşehir karşısında
Süper Lig'in son maçında şampiyon Galatasaray Başakşehir karşısında
Anadolu Efes galibiyetle başladı
Anadolu Efes galibiyetle başladı