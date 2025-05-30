Trent’in yeri erken doldu: Liverpool, Frimpong’u açıkladı

Trent Alexander-Arnold'un ayrılışı sonrası sağ bek mevkiini güçlendirmek isteyen Liverpool, bir süre önce anlaşmaya vardığı Jeremie Frimpong'un transferini açıkladı. Kırmızılar, Bayer Leverkusen ile çıkış yapan Hollandalı sağ beke 5 yıllık imza attırdı.

Liverpool, 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Alman kulübüne 35 milyon euro ödeyecek.

Frimpong imzanın ardından "Tüm enerjimi, çalışma hızımı ortaya koyacağım ve umarım birlikte kazanırız, birlikte kutlarız, her şeyi bir araya getiririz." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in şampiyonluğunda önemli bir rol alan Frimpong, bu sezon 48 maça çıkarken 5 gol, 9 asist kaydetti.