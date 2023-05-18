Trezeguet: Bir şey değişmiyor

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Attığı golün bir öneminin olmadığını söyleyen Trezeguet, "Ne söyleyeceğimiz bilmiyorum, çok üzgünüm. Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor. Daha iyiye gideceğimizi umuyorum. İnşallah daha iyi oluruz." dedi.



Her zaman oynamak için hazır durumda olduğunu söyleyen Mısırlı oyuncu, "İlk 11'de değildim ama sonranda oyuna girdim. Oynamak için her zaman hazırım." diyerek sözlerini noktaladı.