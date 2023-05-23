Trezeguet'ten Samet Akaydın açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Fenerbahçe maçında kendisine tükürdüğü ileri sürülen Samet Akaydın'la ilgili açıklamada bulundu.

Trezeguet'ten Samet Akaydın açıklaması

Trabzonsporlu Trezeguet, Karagümrük maçının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda başka bir takıma transfer olup olmayacağı yönündeki soruya, "Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum, burada devam ediyorum, burada kontratım var. Sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyor ve ona odaklanıyorum. Burada mutluyum. Geçen maç ve bu maçta görüldüğü üzere elimden gelenin en iyisini sahada vermeye çalışıyorum. Allah'ın herkes için bir planı vardır, gelecekle ilgili şimdi benim bir planım yok." yanıtını verdi.

Trezeguet, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları maçta kendisinin gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü yönündeki soru üzerine de "Bundan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Videoyu görünce kötü hissettim." ifadelerini kullandı. (AA)

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