Trezequet'nin acı günü. Trabzonspor resmen duyurdu

Trabzonspor'un Katar ekibi Al-Rayyan takımına kiralık verdiği Mahmoud Trezequet'nin hastanede tedavi gören annesi hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/I8T4SpEC1p — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 6, 2025

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Katar ekibi Al-Rayyan’da kiralık olarak forma giyen Mahmoud Trezeguet, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hastanede tedavi gören annesi için takipçilerinden dua istemişti.