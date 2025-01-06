Trezequet'nin acı günü. Trabzonspor resmen duyurdu

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Trezequet'nin acı günü. Trabzonspor resmen duyurdu

Trabzonspor’un Al-Rayyan’a kiralık olarak yolladığı Trezequet'nin annesi hayatını kaybetti. Bordo mavili takım, Mısırlı oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Trabzonspor'un Katar ekibi Al-Rayyan takımına kiralık verdiği Mahmoud Trezequet'nin hastanede tedavi gören annesi hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Katar ekibi Al-Rayyan’da kiralık olarak forma giyen Mahmoud Trezeguet, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hastanede tedavi gören annesi için takipçilerinden dua istemişti.

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