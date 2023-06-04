Triatlonda kahreden kaza. Kameramanı taşıyan motorcu hayatını kaybetti

Dünya spor camiasını üzen haber Triatlon Avrupa Şampiyonası'ndan geldi!

Triatlonda kahreden kaza. Kameramanı taşıyan motorcu hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen IRONMAN Triatlon Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan kazada, amatör bisiklet yarışçısıyla çarpışan ve televizyon kameramanı taşıyan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

AĞIR YARALANDI
Hamburg'un Spadenland semtindeki bisiklet yarışında meydana gelen kazada, motosikletle çarpışan 26 yaşındaki İngiliz bisikletçinin ağır, kameramanın ise hafif yaralandığı kaydedildi.
Yerel saatle 08.45'te yarışla ilgili görüntü almak için ters yolda ilerleyen ve kameramanı taşıyan motosiklet ile bisiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
70 YAŞINDAYDI
Kazada başından ağır yaralanan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü Michael D. olay yerinde yaşamını yitirirken, 50 yaşındaki kameraman göğsünden hafif yaralandı.
Motosikletle çarpışan 26 yaşındaki bisikletçinin ise ağır yaralandığı ama hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Yüzünden yaralanan bisikletçinin ambulansla götürülerek tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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