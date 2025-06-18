Tribal enfeksiyon

İngilizce kökenli ‘trip’ kelimesinin tam karşılığı yolculuktur. Ben bugün ‘bir durum karşısında sinirlenip, karşı tarafa tepki göstermek’ anlamında olan kısmıyla ilgili yazacağım. Trip genellikle, mesajlara ya da sorulara cevap vermeyerek atılır. Sessiz kalmalar, duymazdan gelmeler. Naz ile kapris arasında bir yere koyabiliriz.

Trip atarak amaçlanılan şey; karşı tarafın; soruna ilgi göstermesini, sorunla ilgili konuşma başlatmasını sağlamaktır. Aynı zamanda incinmişliği göstermek, anlayış beklemek, haklı olduğunu kabullendirmektir. Bilinmez ki sadece antipatikleştirir ve bıktırıcı etki yapar. Mesela bende ters teper.

Trip atmak, insanoğluna özgü pasif-agresif bir sanattır. Sözde hiçbir şey söylemeden, aslında her şeyi anlatma gayretidir. “Yok bir şey” dendiğinde muhatabın vay haline. O “yok”un içinde sitem, kırgınlık ve kızgınlık saklıdır. Trip atarken, göz devirme, anlamlı susma ve ortamı terk etme gibi teknikler kullanılır. Bunun kısa sürenleri kadar günlerce bitmeyenleri de vardır. Haklarını helal etsinler, ben çocuklara yaşları nedeniyle, artık terlik atamadığım için, bol bol trip atıyorum. Çalışmıyor. Ama ben yine de atıyorum:)

Trip atmanın pozitif tek tarafı, ilgilenmenin en tuhaf yollarından biri olmasıdır. Çünkü birine trip atıyorsak, onu umursuyoruz demektir. Trip atmak, biraz mizah, biraz sevgi, biraz da “beni anla” demenin ima ile hissettirileni sayılabilir.

Kadınların trip atmasından daha itici tek şey var. O da erkek tribi. İnsanı şoka sokuyor. Yakışmıyor. Aman aman! Ayrımcılıksa ayrımcılık. Üstlerine oturmuyor. Eskiden yoktu. Yeni yeni çoğaldı. Lütfen yapmasınlar!

Trip atmamak büyük erdemdir. Duyguları bastırmaktan ziyade; onları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme sanatıdır. İnsan ilişkilerinde; incinme, hayal kırıklığı ya da yanlış anlaşılma gibi durumlar sıkça yaşanır. Ancak bu duyguları doğrudan pasif-agresif davranışlarla dışa vurmak yerine, açık iletişimle ifade etmek, hem kendimizi hem de karşımızdakini yormadan ilişkileri onarmaya yardımcı olur. Trip atmamayı başarabilmek, sabır, empati ve kendini tanıma gerektiren bir olgunluk göstergesidir.

Bu sanatın ustası olmak, çoğu zaman içsel bir denge kurmayı ve anlık duygulara kapılmadan davranmayı gerektirir. “Beni anlasın, ben bir şey demesem de hissetsin” beklentisi yerine, duygularımızı açıkça dile getirmek, daha sağlıklı bağlar kurmamızı sağlar. Trip atmamak, duyguların sorumluluğunu alarak olgun bir biçimde paylaşabilmektir. Dürüst ve yapıcı bir alan sunmaktır.

Trip atmayalım, attırmayalım.