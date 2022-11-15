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Katarlılar Dünya Kupası'na paralı seyirci getirdi. Pakistanlılar her ülkenin formasını giydi, bayrağını salladı

5 yıldızlı otelde kalacaklar. 3 öğün yemek yiyecekler. Bir de üsütne günde 10 Dolar para kazanacaklar. İşte Katar'daki Dünya Kupası gerçekleri...

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:55
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Tribüler boş kalmasın diye Katarlı yetkililer Pakistanlılara para verip her ülkenin formasını giydirdi

Katarlılar Dünya Kupası'na paralı seyirci getirdi. Pakistanlılar her ülkenin formasını giydi, bayrağını salladı
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Ev sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.
Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.
Katar, kiralık taraftarlar ile birlikte tribünlerin boş kalma riskinin de önüne geçmiş oldu.
Öte yandan, maça birkaç saat kala tribünlerde hala boşluklar olursa çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

İSPANYA, BREZİLYA, İNGİLTERE FORMALI PAKİSTANLILAR HER YERDE

Konuyla ilgili İngiliz The Express'e konuşan bir Katarlı, "Doha sokaklarında yürürken yüzlerce Brezilya forması giymiş Pakistanlı gördüm. Gün içerisinde 7 farklı ülke için sokaklarda toplu halde yürütülen Pakistanlılar gördüğüme yemin ederim." açıklamasını yaptı.
Yine The Express'e konuşan bir Katarlı, "Hepsi parası ödenen kiralık aktörler gibiler. Devlet hepsine para ödüyor." dedi.

"KATAR HER ZAMAN BUNU YAPIYOR"

Daha önce Katar'da oynayan Fransız futbolcular Edouard Rowlandson ve Youssef Krou, bu ülkede böyle bir uygulamanın olduğunu doğruladı.
Rowlandson, "Maçlarda tribünler dolu olsun diye inşaat işçilerine para ödeyip tribünlere getirirlerdi. Açıkçası utanç vericiydi ama boş tribünler önünde oynamaktansa birilerinin önünde oynamayı tercih ediyorduk." dedi.
Katar Kalkınma ve İstatistik Bakanlığı, Katarlılar'ın üçte ikisi 'Ücretli taraftarların tüm organizasyonlarda olmasının organizasyonlara gitmeme' gerekçesi olarak gösterildi.
İNGİLİZ 'CASUS' TARAFTARLAR
Katar'ın, bazı İngiliz taraftarlara da ülke hakkında olumlu yorumlar yapmaları için günlük 105 dolar, ücretsiz uçak biletleri ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunduğu ortaya çıkmıştı.

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