Tribün liderine silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trübün liderini dört kurşunla ağır yaraladılar. 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan "Tepecikliler" tribün lideri "Amigo Mami" olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları arıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan "Tepecikliler" tribün lideri "Amigo Mami" olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı. Kurşunlardan 4'ü Uçar'ın vücuduna isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Uçar'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları arıyor.