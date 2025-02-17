Tribün liderlerine silahlı saldırı düzenlenmişti! Kanlı olayın arkasındaki kilit isim belli oldu

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ferhat Mardin olarak da bilinen Ferhat Delen’in (39) lideri olduğu Redkitler grubu soruşturması tamamlandı. 57 kişiyi kapsayan iddianamede, grubun faaliyetlerine yönelik önemli ayrıntılar yer aldı. İddianamede, kardeşi Serhat Delen’in kimliğini kullanarak yurtdışına kaçan Ferhat Delen’in başında olduğu grubun iki temel motivasyon kaynağının olduğuna işaret edildi. İlki, alan hakimiyeti sağlamak için Beratcan Gökdemir’in Daltonlar çetesi ile yaşadıkları kanlı hesaplaşma, bir diğeri ise Fenerbahçe tribün liderliği…

İki saldırının da talimatını veren Ferhat Delen yurt dışına kaçtı.

9 YIL YATTI TRİBÜN LİDERLİĞİNİ HEDEFE KOYDU

İddianameye göre, Ferhat Delen tribün liderliği savaşında, 2013’te öldürülen Tuncay Coşkun cinayeti nedeni ile tutuklandı. 9 yıl kadar tutuklu kalan Delen 2 Haziran 2022’de tahliye olduktan sonra, ‘uğruna’ yıllarca cezaevinde kaldığı tribün liderliğinin kendi hakkı olduğunu açık bir biçimde dile getirdi ve bu uğurda önündeki ‘engelleri’ ortadan kaldırmak için kanlı bir sürecin içine girdi.

MASKELİ SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI

Bu amaçla, ilk sarsıcı saldırı Cem Gölbaşı’na yönelik gerçekleştirildi. Kalaşnikof marka uzun namlulu bir silahın kullanıldığı saldırı 25 Ağustos 2023 gecesi yaşandı. Anılan gece, Gölbaşı ve 3 arkadaşı Fenerbahçe-Twente maçını izledikten sonra eve gitmek için araçlarına bindi. Gölbaşı’nın da içinde olduğu araç Bağcılar’da bulunan bir sitenin otoparkına girmek üzere olduğu an, kendilerini bekleyen bir araçta yüzü maskeli bir kişi indi. Bu kişi, aracı ateş altına almaya başladı ve bir süre sonra, indiği araca binerek beraberindeki kişi ile izini kaybettirmeye çalıştı.

GÖLBAŞI, DELEN’İN ADINI VERDİ

Gölbaşı ile aynı araçta bulunan İ. K. ve A. Y. ile, hemen arkalarında araçta bulunan B. Y., çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası ifade veren Cem Gölbaşı, saldırının arkasında Ferhat Delen’in olduğunu söyledi. Gölbaşı, Delen’in kendisinden, Genç Fenerbahçeliler Grubunun liderliğini devretmesini istediğini, ancak kendisinin bu teklifi her seferinde reddettiğini söyledi. Gölbaşı, saldırıdan 2 ay kadar önce de otomobilinde araç takip cihazı yerleştirildiğini fark ettiğini söyledi.

TETİKÇİYİ ESKİ POLİS MEMURU KAÇIRDI

Saldırıdan bir hafta sonra Organize Suçlarla Mücadele Polisi gelen bir ihbar üzerine, olaya karışan kişilerin izine ulaştı. Polis, saldırıda silahı kullanan kişinin Fatih Karataş olduğunu belirledi. Bu kişi, Volkan Özkan isimli bir başka kişinin kiraladığı araçla il dışına çıkarıldı. Polisinin bir başka tespiti ise çok daha dikkat çekici. Karataş’ı Muğla’ya götüren aracın şoförlüğünü eski polis memuru Tolga Kemal Kadik yaptı. Polis, şüphelilerden Cem Aras’ın telefonunda yaptığı incelemede de, bu kişinin, saldırıdan 2 gün önce "Acil keleş lazım” yönündeki bir WhatsApp mesajına ulaştı.

GÜMÜŞTEKİN’İN ÇALIŞANI CAN VERDİ

Redkitler’in bir diğer sarsıcı saldırısı ise geçen yıl 11 Ocak gecesi Üsküdar’da yaşandı. Bu kez hedefte Anadolu Genç Fenerbahçeliler’in lideri İbrahim Gümüştekin bulunuyordu. Anılan saldırıda, Cem Gölbaşı’na yönelik kullanılan Kalaşnikof silah ile bir tabanca kullanıldı. Gümüştekin’in Üsküdar’daki oto yıkama dükkânın önüne gelen saldırganlar, bir anda silahlarını ateşlemeye başladı.

Cem Gölbaşı geçen aralıkta, bir dizi suçlama ile tutuklandı.

Hedefte, oto yıkamanın ofis kısmında oturan İbrahim Gümüştekin vardı. Bu sırada, Gümüştekin’in yanında çalışanları ile arkadaşları vardı. Gece 01.15 gibi yapılan saldırıda, kurşunlara hedef olan 25 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu can verdi. Bir dönem Pazarspor’da da top koşturan Köseoğlu’nun oto yıkama dükkanında çalıştığı anlaşıldı.

İbrahim Gümüştekin'in adı bir çok çete davasında 'sanık' olarak yer alıyor.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMAYA KURBAN EDİLDİ

İddianameye göre, Redkitler çetesinin öldürdüğü bir diğer isim de yine 25 yaşındaki Özgür Deniz oldu. Deniz de anılan grubun mensubuydu. Ancak, kendisinden yapılmasını istenen bir saldırıyı yerine getirmediği için öldürüldü.

İddianamede, Ferhat Delen’in yurtdışında da olsa grubunu yönetmeye devam ettiği kaydedildi. Grubun önemli isimlerinde Yadullah Guliyev, Yusuf Dalman, Cengizhan İrvan ve Özgür Karabolut’un, Delen’in talimatları doğrultusunda bir dize eylemi organize etti. Redkitler grubuna yönelik hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama süreci ise önümüzdeki nisan ayı ortasında yapılmaya başlayacak.