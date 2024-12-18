Trinity Rodman'dan babası Dennis Rodman hakkında samimi itiraflar

Washington Spirit’in yıldızı Trinity Rodman, babası Dennis Rodman ile olan karmaşık ilişkisini samimiyetle anlattı. Genellikle annesi Michelle Moyer’i örnek aldığını belirten Rodman, babasının çocukluğuna pek katkı sağlamadığını ifade etti. 2012 yılında boşanan çiftin kızı Trinity, babasıyla uzun süre iletişim kurmadığını belirtti.

DENNİS RODMAN’IN KONTROLCÜ TAVIRLARI

Rodman, babasının sürekli kontrol sahibi olma isteğini de dile getirdi. Dennis’in, onlara para yerine alışverişe götürmesi ve parayı kullanmakta zorlayıcı bir tutum sergilemesi, aile ilişkisini zorlaştırmış. Trinity, babasının sadece kameralar ve ilgiyle ilgilendiğini söyledi. Ayrıca, Dennis’in çocuklarıyla ilgilenmek yerine sürekli partiler düzenlediğini ve yabancı kişilerle vakit geçirdiğini ifade etti.

NWSL MAÇINDA BABASININ ORTAYA ÇIKMASI

Trinity, 2021 yılında oynadığı ilk NWSL maçında babasının aniden tribünde belirmesinin ardından büyük bir duygusal çöküntü yaşadığını açıkladı. Maç sırasında ağlayan Rodman, devre arasında soyunma odasında duygusal anlar yaşadı. Ancak maçı kazandıktan sonra babasıyla karşılaştığında, yine de duygusal bir an yaşadı. Bu etkileşim, ikisi arasında “yeni bir başlangıç” olarak algılansa da, uzun süre devam etmedi.

BABASIYLA OLAN İLİŞKİSİ

Trinity, şu anda babasıyla ilişkisini devam ettirmeye çalışsa da, ona karşı oldukça soğuk bir tutum sergiliyor. Dennis’in sürekli telefon numarasını değiştirdiğini ve alkol sorunu yaşadığını belirten Rodman, babasıyla telefon görüşmeleri yapmanın kendisini duygusal olarak yıprattığını ifade etti. Trinity, "O, bir baba değil. Evet kan bağıyla balıyız ama başka hiçbir şekilde alakamız yok" diyerek, ilişkisini net bir şekilde tanımladı.