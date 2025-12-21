Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalarken Süleyman Özay ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yaptı. Dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alırken, VAR'da Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR'da Serkan Çimen vardı. 3-0 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından beIN Trio'nun eski hakemleri Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. İşte tartışmalı pozisyonlar...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

Serdar Gürler lehine çalınan faul...

Bülent Yıldırım: 'Bu kadar insan niye bağırıyor. Aslında her zaman haklı olmuyor oyuncular ama bakın anlık böyle plansız bir reaksiyon olduğunda bazen gözden kaçmıştır. Bir şey olabilir. Serdar düşerken daha... Allah aşkına şu ele bir bakın. Bizim bu arkadaşları da... Hani tamam hakemlere kızıyoruz ama o el oraya yani hangi temastan sonra el oraya kalkıyor. Ben faul istiyorum diye bağırıyor. Devam asla faul yok.

Bahattin Duran: Çok yanlış bir faul kararı. Yani Asensio'nun rüzgarıyla burgu atmış. Böyle faul verilmez. Çok önemli bir yer burası.

Thiam'ın yerde kaldığı pozisyon

Bülent Yıldırım: Tartışmasız bir penaltı ve sarı kart. VAR müdahalesi gerekir. Hakemin bunu görmesine rağmen nasıl değerlendirmediğini bilmiyorum. Sanki ihlal olmasaydı, gol olurdu.

Bahattin Duran: Kurtulmuş giden bir oyuncuyu çekmek çok net bir penaltıdır. Bir oyuncu hakemin önünde bunu nasıl yapar? Hakem buna penaltı verir, hakem vermezse VAR müdahale eder. Görmeme ihtimali yok. Etkisini düşünmüş olabilir.

Deniz Çoban: Hakem arka tarafı kaçırmış olabilir, VAR bunun için var. Formadan tutma var, topun olduğu bölge, oyuncunun sonraki hamlesi etkileniyor. VAR kritik bir hataya imza atmış görünüyor.

Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyon



Bahattin Duran: Mert'in teması var ama etkili bir itme görmüyorum. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Oyuncu oyun içerisinde aksiyon alırken eli uzatıyor, çarpışmayı engellemeye çalışıyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.