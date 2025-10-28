Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı lacivertliler, En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın attığı ikişer golle maçı 4-0 kazandı.

Gaziantep FK, 84. dakikada 10 kişi kaldı. Talisca'ya faul yapan Myenty Abena, sarı kart gördü. Video yardımcı hakem uyarısı (VAR) uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlu, sarı kartı iptal ederek Abena'yı kırmızı kartla oyundan attı.

Bein Sports'ta yayınlanan "Trio" programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Penaltıyı düşündürecek hiçbir şey yok. Gaziantep FK'lı oyuncu Camara ne yapmış? Hakemi aldatmak için, penaltı almak kendisini yere bırakmış. Burada oyunun devam etmemesi gerekiyordu. Sarı kartla cezalandırılması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Asla penaltı yok. Burada tartışılacak tek konu aldatma olurdu.

SEMEDO'NUN CAMARA'YA MÜDAHALESİ

Bahattin Duran: Fenerbahçeli oyuncu risk alarak ayağını kaldırıyor ve teması var. Burada bence bu hareket sarı kart.

Deniz Çoban: Burada yalnız görüntü ile konuşuyoruz, canlıda oyuncunun tepki vermeden devam etmesi hakem için çok gizli. Ben bunu görüntüden gördükten sonra kart değil diyemem. Ayak oraya kalktıysa karttır.

Bülent Yıldırım: Video olarak izleyince sarı kart. Ancak şu an hakemin bulunduğu yer, açı ve oyunun doğası gereği bunu anlıyoruz.

ABENA'YA ÇIKAN KIRMIZI KART

Deniz Çoban: Ciddi faul bu, hakem çok iyi yerde. Bunu görüp değerlendirmesini beklerdim. Önce sarı kart veriyor sonra izledikten sonra kırmızı veriyor.

Bülent Yıldırım: Bu olur mu ya? Böyle bir acımasızlık olur mu? Bu futbol değil yani, çok ciddi sakatlık çıkabilirdi.

Bahattin Duran: Sahada hemen durdurup kırmızı kart vermeliydi. Attila Karaoğlan ismine yakışmadı bu hata.

İSMAİL YÜKSEL'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Deniz Çoban: 4'e 4 hücumda topu kaybediyor, faulü yapıyor. Hakemin burada avantajı oynatması doğru olurdu. Taktik faul yapmış ve dolayısıyla sarı kartı görmüş. Doğru karar.

OOSTERWOLDE'NİN CEZALI DURUMA DÜŞTÜĞÜ SARI KART KARARI

Deniz Çoban: Burada Levent Mercan faul kararından sonra topu vermiyor, ilk kartı o görmeliydi. Ona gösterse sonraki gerginliğin önüne geçebilirdi belki. Ardından Kozlowski ve Oosterwolde'nin birbirini itmesi nedeniyle ikisine çıkan sarı kart da doğru.

Bahattin Duran: Levent Mercan'ın faulden sonra topu vermemesi sarı kart, Kozlowski'nin onu itmesi sarı kart, Oosterwolde'nin de Kozlowski'yi itmesi sarı kart. Bir kart eksik olmuş.