Tripolis Antik Kenti'nde 6 yıl önce gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu: M.Ö 4'üncü yüzyıla ait

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tripolis Antik Kenti'nde 6 yıl önce gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu: M.Ö 4'üncü yüzyıla ait

Denizli Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı 6 yıl sonra bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Geleceğe Miras Projesinin1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu bildirdi. Bakan Ersoy, Denizli'nin Buldan ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Tripolis Antik Kentinde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının da gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

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Bakan Ersoy paylaşımında, "Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait olan bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi, bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak. Geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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