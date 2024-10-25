Triponix Travel, Dubai vize başvurularında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Sanat, festivaller, lüks, alışveriş ve çocuklar için aktiviteler gibi birçok orijinal etkinliğin adresi olan Dubai, tatilcilerin gözde şehirleri arasında yer alıyor. Son dönemde Türkiye’den farklı Avrupa ülkelerine ilişkin yaşanan vize krizinin ardından, Dubai’de bu işlemlerin online ve kolaylaştırılmış sistemler üzerinden gerçekleştirilmesi, seyahatseverler için bölgeyi cazip hale getiriyor. Yakın zamanda Türk turistlere de vize ve tur hizmeti vermeye başlayan Dubai merkezli Triponix Travel’in Genel Müdürü Salih Oral, vize başvuru işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken, dolandırıcılıklara karşı da uyarılarda bulundu.

Yakın zamanda “Yılın Turizm Şirketi” ödülünü alan Triponix Travel’in Genel Müdürü Salih Oral, “Dubai, ultra lüks etkinlikleriyle tatil destinasyonlarının merkezi olmaya aday. Helikopter turundan su aktivitelerine, yat turlarından çöl safarilerine ve festivallere kadar tatilini dolu dolu geçirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Online vize başvurusuyla hızlı ve kolay vize işlemleri imkanı da sunuluyor. Dünyanın birçok ülkesine hizmet veren Sally Tour’un Dubai şirketi olarak, son bir yıldır ağırlıklı olarak Dubai’ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için fırsatlar sunuyoruz” dedi.

Dubai’de yapılacak birçok aktivite ve dünyanın en iyi yemeklerinden bazıları göz önüne alındığında, milyonlarca insanın her yıl tatil için buraya akın etmesinin normal olduğunu belirten Triponix Travel Genel Müdürü Salih Oral, “Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı (DET), 2024’ün ilk 8 ayında ülkeye gelen turist sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Turist oranında 2023’ün aynı dönemine kıyasla %7 artış yaşayan Dubai’de vize başvurusu, aktiviteler ve günlük ya da paket tur hizmetleri konusunda oldukça iddialıyız. Türk vatandaşlarının en kolay vize aldığı ülke diyebiliriz. Dubai online vize başvuru portalına yalnızca BAE Göçmenlik Ofisi’nin yetkilendirdiği acenteler girebiliyor ve başvuru talebi gönderebiliyor. E-vize başvurusu yapıldığı için bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Dubai’de kapıda vize uygulaması bulunmuyor. Başvuruların seyahat tarihinden en geç bir hafta önce yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“VİZENİN GERÇEKLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ BAKANLIK SİTESİNDEN KONTROL EDİLMELİ”

Vize başvuru işlemlerinin online gerçekleşmesinin dolandırıcıların harekete geçmesine neden olduğunu vurgulayan Salih Oral, “Vize başvurusu yaparken çok dikkatli olmakta fayda var. Sahte vize işlemleriyle insanları mağdur ediyorlar, başvuru ödemelerini alarak herhangi bir işlem yapmadan ‘ret verildi’ şeklinde geri dönüş yapıyorlar. Vize onayı PDF olarak gönderiliyor, pasaport üzerinde herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu da sahte vize işlemlerine maruz kalınmasına neden olabiliyor. Vize geçerliliği bakanlık sitesinden kontrol edilebilir. Havale/EFT yaparken mutlaka şirket hesabına ödeme yapılmalı ve açıklamaya vize ücreti yazılmalıdır. Bu şekilde olası dolandırılma durumlarına itiraz etme ve para iadesi talep etme hakkı doğar. Ayrıca başvuru öncesinde ilgili acentenin arama motorları üzerinden yorumları ve şikayetleri de incelenebilir” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL TURLARIMIZLA UNUTULMAZ DENEYİMLER SUNUYORUZ”

Triponix Travel Genel Müdürü Salih Oral sözlerini şöyle tamamladı: “Dubai, tüm dünya için şu anda popüler destinasyon konumunda. Vize kolaylığı ve hizmet kalitesi nedeniyle Türk vatandaşlarının da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai geliyor. Dubai ve Avrupa’nın birçok ülkesinde şehir turları hizmeti veren güçlü bir şirketler grubunun parçası olarak Dubai’den biz de keyif alıyoruz. Dubai’de düzenlediğimiz özel turlar ve sunduğumuz çeşitli aktivitelerle misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Misafir memnuniyetini ön planda tutarak, seyahat süreçlerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz.”