Trippier için karar çıktı. 4 kulüp peşinden koşuyordu

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Trippier için karar çıktı. 4 kulüp peşinden koşuyordu

Aralarında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de olduğu 4 kulübün transfer etmek istediği Kevin Trippier için karar çıktı. İngiliz basını, 4 kulübün transferden vazgeçtiğini yazdı.

Premier Lig’de Newcastle United forması giyen Kevin Tripper’i transfer etmek isteyen 4 Süper Lig kulübü uzun zamandır deneyimli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

İngiliz kulübünde bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Başakşehir’in tekliflerini defalarca reddetti. İngiliz oyuncuyu ikna etmeye çalışan 4 kulüpten yeni bir karar geldi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre 4 kulüp Trippier’i transfer etmekten vazgeçti. İngiliz oyuncunun takımda kalmaya karar verdiği öğrenildi.

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