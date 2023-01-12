Emin Şen’in 10 yıl önceki röportajı ortaya çıktı: Soylu AKP’ye katıldıktan sonra sosyal medya ekibi kuruldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'troll ordusu' hakkında detayları anlattı. Özel "Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin Şen" dedi.

Emin Şen'in İçişleri Bakan Müşaviri olduğunu ve sosyal medyadaki kullanıcı adını açıklayan Özel, "Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor" ifadelerini kullandı.

Emin Şen, sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlıklarından milyonlarca liralık ihaleler almakla suçlanıyor. Emin Şen kamudan kazandığı parayla 8 bin kişilik troll ordusu yönetmekle de itham ediliyor.

Siyaset kulisleri bu gelişmeyle çalkalanırken iddiaların hedefindeki Emin Şen’in 10 yıl önce verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Troll ordusunun başında olmakla itham edilen Emin Şen 2013 yılında Türkiye gazetesinden Fatih Vural’ verdiği röportajda AKP’nin sosyal medyada geride kaldığını ifade etti.

Emin Şen söyleşide AKP’nin sosyal medyayı ihmal ettiğini, Süleyman Soylu AKP'ye katıldıktan sonra atılım yapıldığını anlatmıştı.

Röportajda ‘Aralarında AKP’den de bulunduğu birçok kurum ve şirkete sosyal medya danışmanlığı yapan kişi’ olarak tanıtılan Emin Şen'in ifadeleri şöyle:

“BURADA BAŞIMIZA BİR BELA GELEBİLİR”

“2011 yılında, o dönem AK Parti Kadın Kolları'nın başında olan Fatma Şahin, dört genel başkan yardımcısının da dahil olduğu bir sosyal medya toplantısı düzenledi. Orada ettiği şu lafı unutmuyorum: 'Twitter'ı ve Facebook'u, daha fazla insana ulaşabilmek için daha aktif kullanmalıyız. Yoksa yakında burada başımıza bir bela gelebilir.' Ama diğer partiler gibi, AK Parti de sosyal medyayı, 'Tamam, bakarız' diye öteledi.”

“SÜLEYMAN SOYLU KATILDIKTAN SONRA”

“Süleyman Soylu katıldıktan sonra, 2011'deki gibi sosyal medya motivasyonu geri geldi, partiye. 'Ne yapıp edip, organize olmamız gerekiyor' denildi ve ekip kuruldu. Gençlik Kolları ve AR-GE destek verdi. Tam bir yapılanmaya gidiliyordu ki Gezi Parkı olayları patladı.”

“MORAL MOTİVASYON AK PARTİ'YE GEÇTİ”

Gezi Parkı olaylarının başında; 'hükümete karşı olan, hatta Tayyip Erdoğan'ın devrilmesini isteyenlerin' sosyal medyadaki ağırlığı karşısında, AK Parti'nin Süleyman Soylu ve Gençlik Kolları'ndan iki-üç kişiyle mücadele verdiğini belirten Emin Şen, "Karşılarında, ikisi global, altı ajans vardı. Sanatçılar, tiyatrocular da ağırlıktaydı. Büyük bir gücün karşısında, iki-üç kişi bulunuyordu. Güç bir süre sonra '#occupylondon' hashtag'iyle dengelendi. Sonra da moral-motivasyon, AK Parti lehine geçti. Yapılan yalan haberler deşifre edilerek, İngiltere eşlemesiyle geyik yapılmaya başlandı" dedi.

Emin Şen, söyleşide Gezi Parkı olayları sırasında AKP’nin profesyonel olarak çalıştığı ajansların da hükümetin aleyhine çalıştığını anlatıp "Olacak iş değildi. Bunların hepsinin görüntüleri alındı. Hepsi Bakanlar Kurulu'nda teşhir edildi. Herkes her şeyi biliyor. THY, şu an anda üç ajansla sözleşmesini feshetti" ifadesini kullandı.

“DEVLET BU ÇOCUKLARIN DİLİNİ ANLAMAK ZORUNDA”

Emin Şen, Z kuşağına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çocuklara 'yalnız; ama sosyal çocuklar' diyorduk. 'Fiziksel ortama odaklanma sorunları var' diye düşünüyorduk. Sokağa çıkacaklarını kestiremedik; ama çıktılar. Onlar dışarıya çıkınca, bir kaos ortamı havası verildi. Ben bir daha böyle bir olayın olabileceği ihtimali vermiyorum; ama artık siyaset değişti. O geleneksel, klişe söylemleri, sosyal medyaya taşıma dönemi kapanmıştır. 90'lar kuşağı çok aktif geliyor ve acayip biçimde şeffaflar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Önceki kuşakla aralarında yumuşak bir geçiş yok. Bir anda farklı bir kültür, farklı bir müzik, farklı bir eğlence anlayışı bir anda yerleşti. Devlet, bu çocukların dilini anlamak zorunda. Çünkü algı yönetimini, sosyal medyaya kaptırıyorlar. En önde halk gidiyor. Peşinden özel sektör geliyor. Geleneksel medya ve siyasiler de arkasından geliyor. Geleneksel medya, sosyal medyanın arkasından daha erken gelseydi, siyasiler de daha erken gelecekti sosyal medyaya. Siyasiler algı yönetimi açısından hâlâ geleneksel medyayı öncelikli gördükleri için oraya odaklanıyorlar; ama bu olaylarda gördük ki, geleneksel medya da sosyal medyanın peşinden koşuyor. Artık gündem burada belirleniyor."

EMİN ŞEN İLK AÇIKLAMAYI YENİÇAĞ’A YAPTI

Öte yandan iddiaların odağında olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı. Tolga Şahin’e açıklamalar yapan Şen, İçişleri Bakanlığı’nda müşavir olmadığını savunarak Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söyledi. Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.