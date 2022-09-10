10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan bile bu kadar yanmadı. Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: Kıçlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyo

Yunan bile bu kadar yanmadı. Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: Kıçlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar

Doğalgaza gelen her zamda, “Açın kombileri, yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın kombileri” sözleriyle hatırlanan AKP’li sosyal medya trolü Abdurrahman Uzun bu kez 9 Eylül kutlamalarını hedef aldı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:21
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:29
Takip Et

Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: Kıçlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar.

Yunan bile bu kadar yanmadı. Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: Kıçlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar
+
Aa
-

Her ilin kurtuluş günleri olduğunu ancak 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunda özel bir gündem oluşturulduğunu iddia eden Uzun, Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

“ 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu genelde İzmirliler için hani yerel anlamda kutlanacak bir programdır. İşte Trabzon’un kurtuluşu, Artvin’in kurtuluşu günlerinde böyle lokal kutlamalar yapılır. Ama İzmir’in kurtuluşuyla ilgili birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor. İşte diyorlar, ‘İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı. Aslında bu bir kuruluş ve kurtuluş günüdür. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aydınlık yarınlara adım attığı ilk gündür…’ Aga hayırdır ya. Ben İzmirli değilim, İzmir’in kurtuluşu neden benim bu kadar gündemime oturuyor. 29 Ekim olsa dersin ki ‘Bu Cumhuriyetin ilanıdır.’ Bunu yekun anlamda 81 ili ve yurtdışında da olsa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alakadar eden bir konudur. 19 Mayıs olsa, 23 Nisan olsa, 30 Ağustos Zafer Bayramı olsa… Bunların hepsi bu milletin yekun olarak birliktte bir anlam yüklediği tarihlerdir. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. 29 Ekim elimizden çıktı, 30 Ağustos’ta elimizden çıktı. Hani istediğiniz manevraları yapamıyorsunuz. Bu sefer k*çlarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar."

İKİ MİLYONUN KATILDIĞI KONSERİ SİNDİREMEDİ

Tarkan’ın 9 Eylül İzmir konseri, iki milyonu aşkın seyirci sayısıyla, gelmiş geçmiş tüm ücretsiz açık hava konserleri arasına girdi. Konser dünyanın en kalabalık 5. açıkhava konseri olarak tarihe geçti. Listede ilk sırada Jean-Michel Jarre'nin Moskova ile Rod Stewart'ın Rio de Janerio konserleri yer aldı. İki konseri de 3 milyon 500 bin kişiden fazla kişi takip etti.  İkiliyi Jorge Ben Jor'un 3 milyondan fazla kişinin izlediği Rio de Janeiro konseri takip etti. Dördüncü sırada ise yine Jean-Michel Jarre'ın Paris konseri yer aldı. Konseri 2 milyon 500 bin kişiden fazla takip etti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

TC Bursa
10.09.2022 18:33
Nedense böyle Gerek sizlerin ortak noktası nedense Akp oluyor . Bu bir tesadüf mü?  
 
Uzay Fenercioğlu
10.09.2022 18:27
Anadolu'nun işgali İzmir ile başladı ve Anadolu'nun kurtuluşu İzmir'in kurtuluşu ile tamamlandı. Tarih, öğrenmek isteyenler için en iyi öğretmen dir.  
 
Hakan
10.09.2022 18:08
Doğalgaz var yer misin?  
 
TÜM YORUMLAR (17)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
4
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
5
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
6
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.