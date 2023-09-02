Trombosit düşüklüğü nedir? Trombosit düşüklüğü belirtileri neler?

Kan pıhtılaşmasında büyük rol oynayan kan trombositleri çekirdeği olmayan küçük hücrelerdir. Trombosit düşüklüğü trombositopeni’ye neden olur. Peki, Trombosit düşüklüğü nedir? Trombosit düşüklüğü neden olur?

Trombosit düşüklüğü nedir? Trombosit düşüklüğü belirtileri neler?

Kemik iliği normal çalışmıyorsa ve yeterli trombosit üretmiyorsa trombositopeni meydana gelebilir. Trombositopeni, kandaki düşük trombosit sayısının neden olduğu bir hastalıktır. Peki, Trombosit düşüklüğü nedir? Trombosit düşüklüğü neden olur?

Kan trombositleri, kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücreleri ile kanda dolaşan, çekirdeği olmayan küçük hücrelerdir. Kan pıhtılaşmasında büyük rol oynarlar. Düşük, çok yüksek, normal değerleri vardır.

TROMBOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Trombositopeni, kandaki düşük trombosit sayısının neden olduğu bir hastalıktır.

Trombositlere trombositler de denir. Kemik iliğinde yapılırlar ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurlar. Trombosit sayısı düşük olan kişiler, küçük bir yaralanmadan sonra bile daha kolay kanayabilir veya morarma olabilir.

Trombositopeni özellikle ağız, burun ve sindirim sisteminden kanama riskini artırır. Normal trombosit sayısı laboratuvara bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, plateletler için referans değeri 150.000 ila 300.000 / mm olan 3 . Bunların trombosit sayısının birden az 150,000 / mm olduğunda bir kişi trombositopeni sahiptir.

TROMBOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELER?

Trombositopeni belirti ve semptomları şunları içerebilir:

- Kolay veya aşırı morarma (purpura)

- Genellikle bacakların alt kısmında, nokta büyüklüğünde kırmızımsı-mor lekeler (peteşi) şeklinde deride yüzeysel kanama

- Kesiklerden uzun süreli durdurulamayan kanama

- Diş etlerinizden veya burnunuzdan kanama

- İdrarda veya dışkıda kan

- Olağandışı ağır adet kanamaları

- Aşırı yorgunluk

- Büyümüş dalak

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